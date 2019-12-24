На Урале мужчина жестоко убил двухлетнюю девочку, не дававшую ему выпить

В Ирбите уголовное дело мужчины, расправившегося с двухлетней девочкой, передано в суд.

Инцидент произошёл в марте 2019 года. 40-летний обвиняемый зашёл в гости к своей падчерице, где начал употреблять пиво. В квартире также находились двое малолетних детей девушки. Через некоторое время она ушла на работу, оставив детей отчиму, который продолжил употребление алкогольных напитков. Кроме пива, он захотел употребить и спирт, который решил разбавить водой.

По возвращению в комнату мужчина обнаружил, что двухлетняя девочка опрокинула кружку со спиртом. Он оттолкнул её и снова налил спирт, однако девочка вновь его пролила. Обозлившийся мужчина вынес девочку в коридор, где нанёс как минимум 48 ударов ножом, и не менее 15 раз ударил её о холодильник. За происходящим наблюдал трёхлетний мальчик.

От полученных травм девочка скончалась на месте. Пытаясь уклониться от наказания, преступник заявил, что спал и не знает, что произошло, однако затем всё же признался в убийстве.