На Алтае в результате аварии погибли три человека

На Алтае два легковых автомобиля сошлись в лобовом столкновении, в результате чего три человека погибли, ещё двое были госпитализированы.

Участниками аварии стали ВАЗ-21102 и Toyota Caldina, инцидент произошёл 20 декабря на 115-м километре трассе Горно-Алтайск-Чоя-Верх-Бийск-Артыбаш. В результате аварии на месте погиб 67-летний пассажир ВАЗ, ещё один пассажир, а также водитель ВАЗ, были доставлены в больницу. Женщине, являющейся водителем Toyota, а также шестилетнему ребёнку, находящемуся в машине, также потребовалась госпитализация, но их травмы были не столь серьёзны.

Как было предварительно установлено, 61-летний мужчина за рулём ВАЗ-21102 ехал от Верх-Бийска в сторону села Кебезень. Во время крутого спуска он допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение с Toyota, управляемой 40-летней женщиной из села Кебезень.

По факту трагедии организована доследственная проверка.