Модель Playboy из Ростова наградили антипремией «Золотой лещ-2019»

Мария Лиман, модель Playboy из Ростова-на-Дону, получила антипремию «Золотой лещ-2019». Ее также вручили некоторым депутатам и чиновникам региона.

Соответствующая премия была учреждена членами городского отделения фракции ЛДПР. Согласно их решению Лиман одержала победу в номинации «БезумнА красивая». Они включили ее в список участников, после того как она согласилась стать во главе пресс-службы администрации Ростова.

Модель практически сразу же отреагировала на данную антипремию, опубликовав на своей страничке в соцсети «Инстаграм» соответствующий пост. В нем она отметила, что ей надоело видеть, как «партия юмористов» каждый год пытается выехать на ее имени, предположив, что у членов ЛДПР из Ростова не хватает денег на рекламу. Затем Лиман попросила Жириновского разобраться в данной ситуации.