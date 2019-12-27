Минтруд потребовал обосновать перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря

Министерство труда России потребовало от глав регионов, где рабочий день был перенесен с 31-го на 28-е декабря, обосновать свое решение.

В соответствующем требовании указывается, что перенести рабочий день может лишь президент России. Губернатор способен сделать это только после получения письменного согласия от всех служащих, которых касается перенос. В результате многим чиновникам пришлось экстренно заполнять бумажки, в которых они согласны с переносом рабочего дня.

По мнению Павла Бабикова, опытного адвоката, ведомство решило просто перестраховаться, чтобы не допустить случаев, при которых уволенный работник может запросить двойную оплату за работу в выходной день.