Здесь рождаются новости.

Минтруд потребовал обосновать перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря

Дата:
Министерство труда России потребовало от глав регионов, где рабочий день был перенесен с 31-го на 28-е декабря, обосновать свое решение. В соответству

Министерство труда России потребовало от глав регионов, где рабочий день был перенесен с 31-го на 28-е декабря, обосновать свое решение.

В соответствующем требовании указывается, что перенести рабочий день может лишь президент России. Губернатор способен сделать это только после получения письменного согласия от всех служащих, которых касается перенос. В результате многим чиновникам пришлось экстренно заполнять бумажки, в которых они согласны с переносом рабочего дня.

По мнению Павла Бабикова, опытного адвоката, ведомство решило просто перестраховаться, чтобы не допустить случаев, при которых уволенный работник может запросить двойную оплату за работу в выходной день.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Ульяновске четырёхлетний ребёнок скончался после утренника в детском саду
  2. Евгения Медведева повредила конек перед стартом чемпионата России
  3. Овечкин подарил Трампу свою хоккейную форму на Рождество

Эти новости могут вас заинтересовать

На Кубани убили семейную пару с маленьким ребенком

В Кемерово открылось президентское кадетское училище

Штаб Порошенко опубликовал ролик, где Зеленского сбивает фура

Жительница Татарстана одержала победу в международном конкурсе красоты

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках