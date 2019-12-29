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Mercedes-AMG показал тизер новейшей GT 73

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Представители Mercedes-AMG разместили тизер нового электромобиля под названием GT 73, продажи которого должны начаться во втором полугодии следующего

Представители Mercedes-AMG разместили тизер нового электромобиля под названием GT 73, продажи которого должны начаться во втором полугодии следующего года.

Официальная премьера новинки, оснащенной 800-сильным электродвигателем, запланирована на начало 2020 года. Отмечается, что она окажется первой моделью в новой линейке электрокаров бренда. До первой «сотни» она сможет разгоняться всего за пару секунд. Благодаря современной полноприводной системе эта машина будет уверенно держаться на трассе даже на высоких скоростях.

Согласно предварительной информации, приобрести новый электрический седан можно будет примерно за 160 тысяч долларов (около 10 миллионов рублей). Более точные сведения о цене автомобиля появятся после его презентации.

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