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Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку

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Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе

Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.

Сегодня, 18 декабря, телеведущая решила напомнить своим поклонникам, что совсем скоро наступит Новый год, опубликовав праздничное видео. В подписи к записи она поинтересовалась у подписчиков, нарядили ли они новогоднее дерево. Большинство пользователей ответили утвердительно и забросали дочку Кудрявцевой комплиментами, отметив, что у мамы подрастает «милая помощница».

Елку помогал наряжать и муж телеведущей, перетаскивая коробки с елочными игрушками и указывая дочке, куда она может повесить их. Пользователи также обратили внимание, что на шее у ребенка висели натуральные бусы, которые вполне могут использоваться в качестве оберега.

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