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Le Monde: в Альпах обнаружена «база шпионов ГРУ»

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Во французском издании Le Monde сообщили о составлении спецслужбами Запада списка из более чем десятка «российских шпионов ГРУ», у которых имелась «ты

Во французском издании Le Monde сообщили о составлении спецслужбами Запада списка из более чем десятка «российских шпионов ГРУ», у которых имелась «тыловая база» в Альпах.

Авторы материалы отмечают, что «шпионы из РФ» в период с 2014-го по 2018-й год использовали маленькие альпийские города во Франции в качестве своих опорных пунктов. Всего было вычислено 15 человек, якобы специализировавшихся на убийствах неугодных Кремлю людей. В список, к примеру, попали россияне, которых британцы подозревают в отравлении Сергея Скрипаля, экс-полковника ГРУ.

К раскрытым шпионам также отнесли граждан России, которых обвиняют в государственном перевороте в Черногории и покушении на Емельяна Гебрева, бизнесмена из Болгарии. Российские власти пока никак не прокомментировали опубликованную информацию.

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