«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Студией «Квартал 95» был посвящен еще один номер Валерии Гонтаревой, экс-главе Национального банка Украины. В нем артисты «извинились» перед женщиной за прошлую песню.

Ранее юмористы высмеяли поджог коттеджа Гонтаревой, расположенного под Киевом. В новой песне Евгений Кошев, один из актеров студии, попросил прощения у бывшей главы Нацбанка, пообещав отстроить ей дачу. Он также решил передать ей «пламенный привет» и посоветовал достойно выглядеть в глазах своих будущих коллег из Лондона.

Осенью экс-глава украинского Нацбанка сообщила, что неизвестные подожгли автомобиль ее невестки в столице Украины и совершили несколько нападений на ее семью. Гонтарева отметила, что если ее продолжат преследовать в стране, то она попросит политическое убежище в Великобритании.