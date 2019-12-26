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Курсант задержал в метро Москвы женщину с ножом

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Ирина Волк, сотрудница МВД РФ, сообщила о том, что в московском метро Евгению Волкову, курсанту столичного университета МВД, удалось схватить женщину,

Ирина Волк, сотрудница МВД РФ, сообщила о том, что в московском метро Евгению Волкову, курсанту столичного университета МВД, удалось схватить женщину, напавшую с ножом на другого человека.

Указывается, что учащийся вуза, находясь в одном из вагонов поезда, расположенного на станции «Новокузнецкая», заметил женщину, ударившую другую пассажирку ножом, а затем попытавшуюся убежать. Молодой человек погнался за преступницей и схватил ее. Потерпевшей оказали первую помощь и доставили в больницу.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по отношению к задержанной женщине. В вузе при этом в настоящее время обсуждают вопрос о необходимости вознаграждения отличившегося курсанта.

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