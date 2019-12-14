Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.

Кристина облачена в короткое платье белого цвета, с высоким воротником, при этом благодаря широким проймам для рукавов отчетливо видно, что под платьем у актрисы нет бюстгальтера. Образ был дополнен чёрными высокими сапогами.

В публикации Асмус удивляется тому, что Новый год всего лишь через 2,5 недели и отмечает, что по ощущениям сейчас октябрь, а ей 24 года, а не 31, как на самом деле. В комментариях подписчики согласились с её ощущениями, и сообщили, что она и выглядит на 24 года. Также было отмечено платье Асмус и её великолепный вкус.

Довольны были не все — некоторые подписчики сообщили, что Кристине стоит меньше фотошопить, а то у неё левый глаз уехал, и вообще, она сама на себя не похожа.