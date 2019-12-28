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Константин Меладзе раскритиковал Шнурова за работу со своими подопечными на шоу «Голос»

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В пятницу в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос», в котором выступила подопечная Сергея Шнурова Рагда Ханиева. Продюсер Константин Меладзе ос

В пятницу в эфир вышел новый выпуск шоу «Голос», в котором выступила подопечная Сергея Шнурова Рагда Ханиева.

Продюсер Константин Меладзе остался её выступлением не особо доволен, но всю свою критику он высказал Шнурову. Он считает, что артист неправильно используется возможности и таланты Рагды, которые у неё, несомненно, есть. Меладзе пришел к выводу, что Шнуров так и на нашёл к Ханиевой «ключика», а сама она поёт не то, что хочет, словно «из-под палки».

Его мнение поддержал Дмитрий Нагиев, сообщивший, что Шнуров «абсолютно раздавленный и просто втоптанный». Зрители также остались недовольны его наставничеством.

Однако сам артист уверен, что раздавить его невозможно, а Рагда максимально использовала свой потенциал и выступила великолепно.Константин Меладзе раскритиковал Шнурова за работу со своими подопечными на шоу "Голос"

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