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Китайские СМИ рассказали о превосходстве российского Су-27 над американским F-16

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В информационном агентстве Sina Military, издаваемом в КНР, сообщили, что российский истребитель Су-27 во многом превосходит американский F-16. Авторы

В информационном агентстве Sina Military, издаваемом в КНР, сообщили, что российский истребитель Су-27 во многом превосходит американский F-16.

Авторы материала отмечают, что самолеты, разработанные в РФ, имеют сравнительно простую конструкцию, а оборудование для их производства не обладает какими-либо жесткими ограничениями. Именно эти достоинства позволили Китаю создать собственные прототипы на основе Су-27 – речь идет о боевых машинах J-11B, J-15 и J-16.

Эксперты отмечают, что все они обладают отличной маневренностью и электронной «начинкой», не уступающей, а в некоторых случаях даже превосходящей параметры американских F-16. К недостаткам последних журналисты также отнесли высокую стоимость обслуживания.

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