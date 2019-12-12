Китайские СМИ: новый российский ракетный двигатель станет проблемой для США

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, сообщили о том, что новый российский ракетный двигатель РД-171МВ станет очередной «головной болью» для Соединенных Штатов.

По словам авторов материала, ускорители РД-180, изготовляемые в РФ, имеют отличные технические характеристики и сравнительно низкую стоимость, поэтому часто используются в США. Однако любая технология со временем устаревает, из-за чего им на смену должен вскоре прийти РД-171МВ. Разработка этого агрегата закончится в 2022 году. К его основным преимуществам относится высокая мощность и возможность многократного использования, что значительно снизит стоимость пусков.

В статье отмечается, что выход на рынке нового российского силового агрегата сделает жизнь американских производителей ускорителей намного сложнее. В США сейчас активно работают над созданием аналога РД-180, однако их усилия пока ни к чему не привели. К тому же после появления РД-171МВ данная работа потеряет всякий смысл.