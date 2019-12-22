Китай начал испытания новейшего беспилотного ударного катера

Китайские военные принялись за тесты современного ударного катера, который способен выполнять свои основные функции без участия экипажа.

Речь идет о беспилотном судне JARI-USV, разработанном судостроительной госкорпорацией Китая. Согласно авторам данного проекта, в длину катер достигает пятнадцати метров, а его вес составляет 20 тонн. Хоть он и заметно меньше своего «старшего собрата» эсминца Type-55, однако способен осуществлять те же задачи – бороться с подлодками и уничтожать воздушные силы противника.

Беспилотный корабль способен перемещаться со скоростью до 42 узлов, а его дальность хода равна 500 милям. На нем установлен электрооптический датчик, гидролокатор и радиолокационная станция. JARI может быть оснащен установкой по пуску ракет, торпедным отсеком и автоматической пушкой калибра 30 миллиметров.