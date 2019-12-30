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Кировского депутата обвиняют в убийстве двух охотничьих собак

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В Кирове местного парламентария обвиняют в том, что он застрелил двух охотничьих собак, которые гуляли по лесополосе, из ружья. В СМИ отмечают, что хо

В Кирове местного парламентария обвиняют в том, что он застрелил двух охотничьих собак, которые гуляли по лесополосе, из ружья.

В СМИ отмечают, что хозяин питомцев вместе с отцом отправился в лес для проверки капканов. Они решили отпустить своих собак, чтобы те смогли побегать по лесу. Через небольшой промежуток времени они услышали несколько выстрелов и звуки удаляющегося снегохода. Мужчины побежали на поиски животных и обнаружили их окровавленные тела.

Владелец собак выяснил, что в том месте находился депутат Вячеслав Ягдаров. Во время телефонного разговора мужчина обвинил народного избранника в убийстве своих псов. Тот не стал отрицать этого, а просто сбросил звонок. Хозяин убитых псов написал заявление в полицию на парламентария.

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