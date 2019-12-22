Kia выпустит новый компактный кроссовер Sonet

В начале следующего года на мотор-шоу в индийском городе Нью-Дели южнокорейская компания Kia собирается представить свой новый компактный кроссовер под названием Sonet.

Отмечается, что машина разрабатывается на базе архитектуры Hyundai Venue, а ее линейка моторов получит один дизельный и 3 бензиновых силовых агрегата. Объем турбодизеля составит 1,4 литра, а его мощность – 90 «лошадок». Мощность бензиновых двигателей варьируется от 83 до 123 лошадиных сил. Все моторы смогут работать либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 6-скоростной МКПП.

Новинка будет оснащена светодиодными фарами, подогревом передних кресел, люком с электрическим приводом, системой мультимедиа с экраном диагональю 8 дюймов и беспроводной зарядкой для гаджетов.