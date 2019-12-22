Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

Kia выпустит новый компактный кроссовер Sonet

Дата:
В начале следующего года на мотор-шоу в индийском городе Нью-Дели южнокорейская компания Kia собирается представить свой новый компактный кроссовер по

В начале следующего года на мотор-шоу в индийском городе Нью-Дели южнокорейская компания Kia собирается представить свой новый компактный кроссовер под названием Sonet.

Отмечается, что машина разрабатывается на базе архитектуры Hyundai Venue, а ее линейка моторов получит один дизельный и 3 бензиновых силовых агрегата. Объем турбодизеля составит 1,4 литра, а его мощность – 90 «лошадок». Мощность бензиновых двигателей варьируется от 83 до 123 лошадиных сил. Все моторы смогут работать либо с 7-ступенчатым «роботом», либо с 6-скоростной МКПП.

Новинка будет оснащена светодиодными фарами, подогревом передних кресел, люком с электрическим приводом, системой мультимедиа с экраном диагональю 8 дюймов и беспроводной зарядкой для гаджетов.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Бюджетный Kia Sportage продолжает ставить рекорды продаж
  2. На трассе Кола произошла массовая дорожная авария
  3. Медик скорой помощи погиб в дорожной аварии в Кемеровской области

Эти новости могут вас заинтересовать

Skoda объявила о скидках на свои модели в мае

Nissan продемонстрировала авто в стиле истребителя из «Звездных Войн»

Экстерьер родстера BMW Z4 рассекречен до премьеры

Представлен спорткар Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках