Каждый пятый человек на Земле заражён паразитическим червём

Австралийские учёные в ходе исследований выяснили, что практически каждый пятый человек на Земле, а именно, около 19% человечества, хотя бы раз в жизни сталкивались с паразитическими червями токсокарами.

Токсокары проникают в организм человека из экскрементов собак, кошек и лис. Человек не является подходящей средой обитания для червей этого типа, поэтому в его организме токсокары не размножаются, однако могут прожить вплоть до нескольких лет. Кроме того, если паразит проник в организм на стадии личинки, то она может обитать не только в кишечнике, но и мигрировать в другие органы, и даже в глаз.

Учёные проанализировали результаты около 250 других исследований. Было выяснено, что чаще всего токсокары встречаются у жителей африканских стран — здесь заражено около 37,7% людей. Реже всего — в восточном Средиземноморье, где паразит имеется не более, чем у 8% населения. Чаще всего болеют дети.