КамАЗ обновил план развития до 2025 года

В рамках заседания совета директоров КамАЗа, прошедшего в российской столице, был утвержден обновленный план развития компании сроком до 2025 года.

В опубликованном пресс-службой производителя сообщении говорится о том, что из-за изменений на рынке коммерческого транспорта РФ и других стран, а также трансформации регулирования отрасли возникла необходимость в корректировании планов.

На данный момент КамАЗ собирается через 5 лет увеличить свою долю продаж на зарубежных рынках до 19 процентов, а его общая выручка должна достичь значения в 340 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце на российском рынке компания смогла продать 2 400 новых грузовиков, что на 3,3 процента больше, чем за аналогичный период времени 2018 года.