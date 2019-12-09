Исполнительный комитет WADA отстранил РФ от соревнований на 4 года

Представители WADA сообщили, что Исполнительный комитет решил отстранить Российскую Федерацию от всех международных состязаний на ближайшие 4 года.

Спортсмены из России получат возможность участвовать в соревнованиях, но лишь под нейтральным флагом. Допускать на них будут только тех россиян, которые не были причастны к допинговым нарушениям. Исполком также лишил Россию возможности отправлять заявки на проведение мировых чемпионатов и принимать их у себя.

Причиной данного решения стало обнаружение неточной информации в данных, хранящихся в Московской антидопинговой лаборатории. В WADA отмечают, что некоторые сведения за период с 2012-го по 2015-й годы были изменены или вовсе исчезли.