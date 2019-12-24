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Huawei запустит «убийцу» YouTube и многих других сервисов Google

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Представители Huawei сообщили, что в компании планируют запустить равноценные аналоги Gmail, YouTube и прочих площадок Google. Для этого она наймет ра

Представители Huawei сообщили, что в компании планируют запустить равноценные аналоги Gmail, YouTube и прочих площадок Google. Для этого она наймет разработчиков из Индии.

По словам Чарльза Пенга, гендиректора подразделений Honor и Huawei в Индии, прямо сейчас они осуществляют переговоры с создателями более сотни наиболее популярных индийских приложений, желая привлечь их к работе над своей новой платформой. Китайцы надеются, что они разработают для них новые мобильные программы, которые удастся интегрировать в экосистему Huawei.

В китайской компании сообщили, что собираются вести переговоры со специалистами не только из Индии, но и Европы. Во всех регионах Huawei собирается предложить местным жителям более ста популярных приложений, напрямую конкурируя с сервисами Google.

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