Huawei запустит «убийцу» YouTube и многих других сервисов Google

Представители Huawei сообщили, что в компании планируют запустить равноценные аналоги Gmail, YouTube и прочих площадок Google. Для этого она наймет разработчиков из Индии.

По словам Чарльза Пенга, гендиректора подразделений Honor и Huawei в Индии, прямо сейчас они осуществляют переговоры с создателями более сотни наиболее популярных индийских приложений, желая привлечь их к работе над своей новой платформой. Китайцы надеются, что они разработают для них новые мобильные программы, которые удастся интегрировать в экосистему Huawei.

В китайской компании сообщили, что собираются вести переговоры со специалистами не только из Индии, но и Европы. Во всех регионах Huawei собирается предложить местным жителям более ста популярных приложений, напрямую конкурируя с сервисами Google.