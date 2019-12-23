Губерниев продолжил словесные нападки на Семина

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и журналист из РФ, решил продолжить словесные нападки на Юрия Семина, главного тренера футбольного клуба «Локомотив».

На своей страничке в соцсети «Инстаграм» телеведущий опубликовал новый сюжет в раздел «сториз», где попросил обладателя Кубка и Суперкубка Российской Федерации подарить ему зонтик с изображением попугаев.

Напоминаем, что конфликт между журналистом и тренером возник после того, как Семину вручили титул «Тренер года». Губерниев назвал всех, кто проголосовал за Семина, «серебряными оленями». В свою очередь тренер «Локомотива» призвал не обращать внимания на слова «говорящего попугая».