Группа компаний «Просвещение» участвует в проекте «День без турникетов»

В мультимедийном информационном центре «Известий» прошла пресс-конференции «День без турникетов: новый формат», где эксперты рассказали об опыте проведения популярной акции и о планах на следующий год.

5 декабря стартовала завершающая акция 2019 года «День без турникетов», в рамках которой компании крупного и среднего бизнеса устраивают лекции, экскурсии, проводят мастер-классы, рассказывая о своей деятельности. «Акция становится все более популярной, сотни тысяч человек сейчас являются ее участниками и многие планируют к ней присоединиться в будущем», — отметила модератор акции Дарья Онегина.

Первое мероприятие состоялось в 2012 году. «Цель самой первой акции — показать промышленные предприятия, чтобы москвичи понимали, что и как на них происходит», — рассказал один из организаторов акции Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Поначалу «День без турникетов» проходил один-два раза в год, в котором участвовали около 600 человек. В течение 2019 года прошло восемь акций, а число участников каждой — от 4 до 7 тысяч.

Один из самых активных партнеров проекта — Группа компаний «Просвещение» — стал стартовой площадкой для новых форматов, которые планируется апробировать в ближайшее время. «Просвещение» — лидер отрасли, национальный образовательный интегратор. «В 2020 году «Просвещению» исполнится 90 лет, представьте, какой объем уникальных данных, наработок и проектов накопилось у компании, — рассказала директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение» Кристина Колесникова. — Мы тщательно подготовились, отобрали и протестировали форматы, маршруты, фильмы, экспонаты музея, ведущих мастер-классов в собственном R&D пространстве».

В последние годы издательство трансформировалось в группу компаний, и это дало возможность на нативном уровне попробовать новые форматы. «Для гостей мы устроили экскурсию в образование в новом высокотехнологичном пространстве, которая начинается с подготовки учебника, ведь именно «Просвещение» — это крупнейшее издательство в нашей стране, — отметила Кристина Колесникова. Участники экскурсии могли посмотреть весь технологический процесс: как верстаются учебники, происходит вычитка, создаются иллюстрации. Потом экскурсанты перемещались в мультимедийную комнату инноваций, инженерный и медицинский классы.

В ближайших планах проекта освоение новых площадок и форматов взаимодействия с партнерами. Директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова подчеркнула, что компания открыта к диалогу и готова стать пилотной площадкой для нововведений, которые планирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. «Мы готовы приобщать к акции «Дня без турникетов» наших партнеров не только в Москве, но и в регионах», — отметила К. Колесникова. Далее читаем.