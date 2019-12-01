Гоген Солнцев проводит время с дочерью Терешкович, пока жена лечится в больнице

Шоумена Гогена Солнцева все чаще видят в компании дочки своей жены Екатерины Терешкович, которая в настоящий момент времени находится в больнице.

Согласно словам бывшего участника «Дома-2», у его супруги было найдено множество заболеваний. Пожилую женщину сейчас лечат не только от алкогольной зависимости, но и от вшей. Для решения второй проблемы медики побрили пациентку, не оставив на ее голове волос. Позднее один из работников медучреждения продал снимок лысой Терешкович, из-за чего та устроила скандал.

Солнцев заявил, что лишь недавно возвратился с отдыха и сейчас сильно переживает за свою супругу. Его решила поддержать Полина, дочка Терешкович. Ранее их видели вместе на вечеринке, посвященной дню рождения Дианы Бичаровой.