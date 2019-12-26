Глава СПЧ подверг критике идею выходного дня 31 декабря

Валерий Фадеев, руководитель Совета по правам человека, отметил, что не поддерживает идею нескольких российских регионов сделать выходной из 31 декабря.

По словам главы госоргана, он является консерватором и прекрасно помнит, что во времена СССР выходным являлся только один день – 1 января, а потом все возвращались на работу. Теперь же россияне отдыхают вплоть до 9 января, зацепив при этом 31 декабря. Фадеев считает, что гражданам следует больше работать.

Он добавил, что многие жители РФ могут сказать ему, что они и так много работают, а заработанная плата при этом остается маленькой. Глава СПЧ согласен с ними, однако считает, что неправильно из-за этого делать все больше дней выходными, так как это не поможет увеличить экономический рост страны и доходы ее населения.