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ФСБ разыскало похищенного 55 лет назад ребёнка

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55 лет назад в Чикаго был похищен младенец, и раскрыть это дело удалось не так давно. Как сообщает телеканал WGN-TV, 25 апреля 1964 года местная жител

55 лет назад в Чикаго был похищен младенец, и раскрыть это дело удалось не так давно.

Как сообщает телеканал WGN-TV, 25 апреля 1964 года местная жительница Дора Фрончак родила мальчика, которого назвали Пол. Уже на следующий день его забрала женщина в костюме медсестры, объяснив, что она отнесёт ребёнка на медицинский осмотр. После этого «медсестра» пропала.

Поиски ребёнка продолжались два года, и, наконец, мальчик был найден. На тот момент анализа ДНК ещё не существовало, и родство было определено по форме ушей. Мать сына признала.

Однако проведённый в 2014 году тест ДНК показал, что Пол не является сыном вырастивших его людей.

Спустя несколько месяцев при помощи специалиста по генетической генеалогии удалось разыскать настоящего Пола Фрончака. Как сообщается, он живёт в Мичигане и страдает от онкологического заболевания. Встретится ли он со своей биологической матерью, неизвестно.

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