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Феминистка сорвала начало вечера бокса в Москве

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В столице России вечер бокса стартовал с неприятного инцидента. Отмечается, что феминистка сорвала начало мероприятие, устроив шоу вместо поединка. В

В столице России вечер бокса стартовал с неприятного инцидента. Отмечается, что феминистка сорвала начало мероприятие, устроив шоу вместо поединка.

В СМИ сообщают, что в рамках турнира первыми на ринге должны были появиться Юлия Волкова и Татьяна Дваждова, девушки-боксеры из России. Однако, как только судья сообщил о начале поединка, девушки отказались драться друг с другом, достав плакаты с обращением к чиновникам. Они требовали изменить правила любительского бокса, предоставив возможность девушкам драться в той же категории, что и мужчины.

Позднее стало известно, что Дваждова является участницей феминистского направления, а Волкова захотела поддержать ее в этом. Журналисты отмечают, что Татьяна уже в течение нескольких лет посещает любительские турниры, используя мужские имена.

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