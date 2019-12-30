Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в Японии

В японском городе Сайтама 29 декабря состоялся бой между российским бойцом MMA Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator 237.

До боя, как отмечается, Джексон с уважением отозвался о Емельяненко, назвав его своим кумиром, но, тем не менее, намекнув на то, что это не помешает ему победить. Также американский боец отметил, что поединок проходит в день рождения их дочерей, поэтому у них обоих сильная мотивация для победы.

В итоге, поединок завершился уже в первом раунде, когда Емельяненко точным и мощным ударом отправил Джексона в нокаут. Судья остановил бой, и победа была присуждена Емельяненко.

Для 43-летнего российского бойца это стала 39 победа, также у него шесть поражений и один несостоявшийся бой. Предполагается, что после ещё двух проведённых в 2020 году боёв он завершит карьеру.

Для 41-летнего Джексона поражение стало 14-м при 38 победах.