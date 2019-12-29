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Федор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator

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Федору Емельяненко, бойцу MMA из Российской Федерации, удалось отправить в нокаут уроженца США Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator, прошедшего

Федору Емельяненко, бойцу MMA из Российской Федерации, удалось отправить в нокаут уроженца США Куинтона Джексона в рамках турнира Bellator, прошедшего в Японии.

Бой между американцем и россиянином состоялся в городе Сайтама и завершился уже в 1-м раунде, когда российскому спортсмену удалось осуществить мощный удар по лицу соперника. Это поражение стало 14-м по счету для Джексона, который за свою карьеру успел поучаствовать в 52 поединках.

Отмечается, что Емельяненко провел 45 боев и только в шести из них он проиграл. Ранее Скотт Кокер, руководитель Bellator, отметил, что россиянин собирается провести прощальное турне, в ходе которого примет участие в 3-х боях – они пройдут в столице России, Европе и Японии.

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