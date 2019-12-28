Эрдоган протестировал первый турецкий электрокар

Тайип Эрдоган, турецкий лидер, поучаствовал в демонстрации первого электрического кроссовера, произведенного в Турции.

Презентация электрокара состоялась в Гебзе. В рамках нее президент Турции сел за руль автомобиля, чтобы протестировать его. Он также заявил, что десятилетиями страна не производила собственные машины, но теперь все изменится. Глава государства добавил, что в городе Гемлик будет построен новый завод, в котором займутся производством данных автомобилей.

В проект по созданию турецких электромобилей в течение 13 лет планируют инвестировать около 22 миллиардов долларов. В год завод сможет выпускать до 175 000 авто, относящихся к 5 разным моделям. Государство станет приобретать не менее 30 000 этих машин до 2035 года. Эрдоган также пообещал, что к 2022 году по всей стране появится инфраструктура, необходимая для заправки и обслуживания электромобилей.