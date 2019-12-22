Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова

Александр Емельяненко, российский боец MMA, прокомментировал недавнее предложение Размзана Кадырова, чеченского лидера, сразиться в поединке.

Спортсмен из РФ не стал давать прямого ответа на возможность проведения боя с главой региона, а лишь отметил на своей страничке в «Инстаграме», что информация о флешмобе «Вызови Емельяненко на бой» дошла до его друга Рамзана.

Ранее Кадыров разместил в социальных сетях видеоролик, где предложил российскому бойцу устроить поединок, отметив, что тем самым решил поучаствовать в новом тренде спортивного мира, связанном с вызовом Емельяненко на бой. Он добавил, что пока не решил, какой выбрать вид спорта (MMA или бокс), однако заявил, что готов преподать урок мастерства в любом из них.