Электрокар Tesla Cybertruck замечен в клипе

Электромобиль Tesla Cybertruck, выполненный в кузове пикап, был замечен пользователями в музыкальном видео Трэвиса Скотта, рэп-исполнителя из США.

Продажи новой модели Tesla должны начаться в 2020 или 2021 году, однако это не мешает ему появляться на американских общественных дорогах и клипах знаменитых певцов. Судя по всему, размещенный в Сети ролик снимался на территории аукциона по продаже машин. Среди битых и ржавых авто встречаются и весьма красивые экземпляры, например, модернизированная BMW 3-Series.

Не ясно, каким образом американский исполнитель смог заполучить для съемок своего клипа прототип электрокара. Возможно, продюсер певца дружит с Илоном Маском, владельцем автомобильной компании. Впрочем, не исключено, что речь идет об обычном муляже.