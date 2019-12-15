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Эксперты опубликовали ТОП-3 смартфона 2019 года с лучшими камерами

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Эксперты составили список из трёх смартфонов, которые снимают самые качественные фотографии. В рейтинге участвовали устройства, выпущенные в 2019 году

Эксперты составили список из трёх смартфонов, которые снимают самые качественные фотографии. В рейтинге участвовали устройства, выпущенные в 2019 году.

Первое место было отдано iPhone 11 Pro от компании Apple. Этот смартфон имеет тройную камеру с основным датчиком на 40 Мп, вторым на 20 Мп. Третий датчик отвечает за оптическое увеличение. Устройство может снимать весьма качественные снимки даже при малом количестве света.

На втором месте расположились два смартфона от Samsung — Galaxy S10 и Note 10. Отмечается, что устройства имеют различные объективы, функциональные настройки камер и различные режимы съёмок, в том числе ручной.

Третье место получил Google Pixel 4, способный снимать объект в приближении без потери качества.

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