Эксперты назвали пять лучших вариантов первой машины для новичков

Эксперты издания «АвтоВзгляд» опубликовали список лучших машин для начинающих водителей стоимостью до 100 тысяч рублей.

Неплохим вариантом может оказаться отечественный внедорожник УАЗ-3151, выпущенный после 2004 года. Данный автомобиль оборудован сравнительно новым 2,9-литровым мотором мощностью 84 «лошадок». Тем, кому требуются более вместительные авто, следует присмотреться к «Буханке» от того же производителя. Если хорошенько поискать, то вполне можно найти недорогой вариант 2010 года.

Далее идет легендарная Lada 4х4, которая обладает неплохой проходимостью и не требует дорогих запчастей. За 80 000 рублей вполне можно найти машину 2006 года выпуска. Если же новичку нужна иномарка, то можно взять Hyundai Galloper или Chevrolet Blazer, выпущенные в девяностых годах. Однако им наверняка потребуется ремонт.