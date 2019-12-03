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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядное устройство

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Андрей Яковлев, эксперт в области современных девайсов и систем наблюдения, рассказал, можно ли держать зарядные устройства своих мобильных гаджетов в

Андрей Яковлев, эксперт в области современных девайсов и систем наблюдения, рассказал, можно ли держать зарядные устройства своих мобильных гаджетов в розетке.

Согласно словам специалиста, зарядка продолжает потреблять энергию даже без подключенного к ней девайса. Впрочем, такие «утечки» электричества вряд ли способны привести к неподъемным счетам. Даже сама розетка расходует электроэнергию в результате токов утечки. Однако это не значит, что нет ничего плохо в оставлении зарядных устройств в сети.

Эксперт отметил, что нужно обязательно помнить о безопасности. Дело в том, что при работе «вхолостую» блок питания изнашивается гораздо быстрее, поэтому может выйти из строя в самый неподходящий момент или привести к другим неприятным последствиям.

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