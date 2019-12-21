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Едва не ставший жертвой педофила в Омске мальчик описал маньяка

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Семилетний мальчик, едва не оказавшийся жертвой маньяка-педофила в городе Омск, назвал приметы мужчины, пытавшегося похитить его, когда он шел домой.

Семилетний мальчик, едва не оказавшийся жертвой маньяка-педофила в городе Омск, назвал приметы мужчины, пытавшегося похитить его, когда он шел домой.

Мать школьника сообщает, что на улице Ишимская к ее сыну подошел незнакомец, который тут же предложил ему конфетку, если тот пойдет с ним. Однако учащийся младших классов отказался и тогда педофил попробовал похитить его, но мальчик быстренько убежал в сторону. Через час после данного происшествия женщина обратилась в отдел полиции. Правоохранители записали показания и дали обещание связаться с ней, однако спустя два дня так и не позвонили.

Лишь когда эта история была растиражирована местными СМИ, матери мальчика позвонили из полиции и попросили прийти для написания заявления. Затем полицейские расспросили ребенка о приметах мужчины. По его словам, на нем была надета красная шапка и черная куртка.

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