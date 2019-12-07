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Бывший депутат Рады с автоматом в руках призвала украинцев выйти на новый Майдан

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Бывший депутат украинского парламента Татьяна Черновол записала видеоролик, в котором обратилась к украинцам с призывом выйти на новый Майдан 8 декабр

Бывший депутат украинского парламента Татьяна Черновол записала видеоролик, в котором обратилась к украинцам с призывом выйти на новый Майдан 8 декабря.

Видеозапись была опубликована в Telegram-канале Черновол и разошлась по Сети. Согласно её призыву, состояться Майдан должен перед «нормандским саммитом» в Киеве на площади Независимости.

Как считает Черновол, в настоящее время Украина крепко стоит на ногах и показывает успехи в своей борьбе. Но, несмотря на это, она считает, что жителям Украины необходимо продолжать борьбу, направленную против мирного разрешения Донбасского конфликта, даже если это безнадёжно, потому что в этом случае есть шанс.

Женщина сообщила, что, когда борешься, не впадаешь в отчаяние и ужасы капитуляции тебя не ждут — потому что тебя уже не будет. После этого Черновол берёт в руки автомат и перезаряжает его.Бывший депутат Рады с автоматом в руках призвала украинцев выйти на новый Майдан

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