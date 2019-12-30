Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова объявила о своём замужестве

Марина Банкова, бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова, в Stories Instagram сообщила об официальном сочетании браком с баскетболистом Андреем Зубковым.

Марина разместила фотографию свидетельства о заключении брака, из которого стало понятно, что она сменила фамилию и стала Зубковой. В самом блоге она также поменяла фамилию, побыв Григорьевой-Апполоной 16 лет. Согласно документу, оформление отношений произошло 28 декабря.

Новобрачные свой новый статус отношений отметили скромно — ужином в дорогом ресторане. Также Марина опубликовала видео, сняв лапшу быстрого приготовления и бутерброды, сообщив поклонникам, что «любовь — это когда можно есть «Доширак» в кровати».

Андрей Григорьев-Апполонов свадьбу своей бывшей жены пока что не прокомментировал, хотя отмечается, что к её помолвке он отнёсся без негатива.