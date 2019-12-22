Бюджетный Kia Sportage продолжает ставить рекорды продаж

Южнокорейский автопроизводитель Kia опубликовал результаты продаж с января по ноябрь текущего года. На первом месте оказалась бюджетная версия кроссовера Sportage.

Несмотря на тот факт, что приобрести удешевленный вариант паркетника можно лишь на рынке Китая, ему все равно удалось продаться тиражом в 80 000 экземпляров. К тому же спрос на автомобиль продолжает расти. Напоминаем, что данное авто создано на основе модели 3-й генерации, которая продавалась в России до 2015 года включительно.

Столь большой спрос объясняется в основном низкой ценой. Дело в том, что новинку можно купить всего за 109 000 юаней (около 970 000 рублей по текущему курсу). Она при этом оборудована продвинутым комплексом мультимедиа, парктроником, электронными помощниками и другими современными опциями.