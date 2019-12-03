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Брат Пабло Эскобара показал гибкий смартфон за 349 долларов

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Роберто Эскобар, брат известного наркобарона из Колумбии, собирается в скором времени начать продажи наиболее дешевого мобильного гаджета со складным

Роберто Эскобар, брат известного наркобарона из Колумбии, собирается в скором времени начать продажи наиболее дешевого мобильного гаджета со складным экраном. Его стоимость составит $349.

Недавно брат Пабло Эскобара продемонстрировал свою новинку, названную им Escobar Fold 1. Интересен тот факт, что в плане формы, конструкции и опций она очень похожа на дорогостоящие складные модели от Samsung и Huawei. Однако у нее отсутствует дополнительный дисплей, поэтому внешне она больше похожа на планшет.

Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8150 и шестью гигабайтами ОЗУ. Оно также обладает сканером отпечатка пальцев, двойной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мА*ч. Неизвестно, как именно Эскобару удалось добиться столь низкой цены, ведь его прототип – FlexPal – в свое время был оценен в 1200 долларов.

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