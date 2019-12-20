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Боснийский боец MMA сдался сопернику без боя

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Ади Дуракович, боец MMA из Боснии и Герцеговины, проиграл во время поединка с уроженцем Аргентины Франсиско Баррио. Однако его соперник не успел сдела

Ади Дуракович, боец MMA из Боснии и Герцеговины, проиграл во время поединка с уроженцем Аргентины Франсиско Баррио. Однако его соперник не успел сделать ни одного удара.

Поединок между аргентинцем и боснийцем состоялся в ходе недавнего турнира FNC, прошедшего в Хорватии. Соперники встали друг напротив друга, а затем начали потихоньку идти к центру октагона, находясь в боевых стойках. Внезапно Дуракович опустил руки, а потом подошел к судье и сообщил, что сдается.

Рефери тут же остановил бой, который продлился всего 9 секунд. После этого необычного поединка житель Боснии и Герцеговины рассказал, что с ним случилось. Он отметил, что перед боем почувствовал боль в области груди. После этого его отвезли в больницу. Боец не сообщил, что стало причиной его тяжелого состояния.

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