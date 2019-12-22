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Боевики нанесли удар по самому большому городу Сирии

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В издании «Русская Весна» сообщают о том, что город Алеппо, являющийся одним из самых крупных в Сирии, был вновь атакован протурецкими боевиками. В СМ

В издании «Русская Весна» сообщают о том, что город Алеппо, являющийся одним из самых крупных в Сирии, был вновь атакован протурецкими боевиками.

В СМИ сообщают о том, что в четверг, 19 декабря, жилые районы Хамдания и Алеппо Салах-эд-Дин были обстреляны террористами из минометов. Эти боевики контролируют район, расположенный на юго-западной окраине поселения. По словам свидетелей обстрела, рядом с жилыми зданиями взорвались как минимум 8 мин.

Отмечается, что результатом данного обстрела стала гибель двух мирных жителей. Еще пять человек получили тяжелые ранения. Все они были доставлены в местный медицинский центр. Мины также повредили фасады сооружений и автомобили горожан.

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