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Боец UFC повалил на канвас оскорбившего его боксера

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Деррик Льюис, боец UFC из Соединенных Штатов, смог отправить в нокдаун боксера, который оскорбил его в зале для тренировок. Соответствующая запись был

Деррик Льюис, боец UFC из Соединенных Штатов, смог отправить в нокдаун боксера, который оскорбил его в зале для тренировок. Соответствующая запись была опубликована в «Твиттере».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как Льюис ударяет соперника несколько раз, из-за чего тот моментально падает на пол. В подписи к видео уроженец США отметил, что именно это происходит с боксерами, заявляющими, что нокаутируют его, так как он является бойцом MMA.

Позднее данная информация была подтверждена Ариэлем Хельвани, спортивным корреспондентом. Он заявил, что неизвестный боксер оскорбительно высказывался по отношению к представителям смешанных единоборств.

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