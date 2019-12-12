Бездомная собака покусала девочку в Черкесске

В столице Карачаево-Черкесии бездомный пес набросился на несовершеннолетнюю девочку, гулявшую на улице, и покусал ее.

О произошедшем инциденте сообщила мать пострадавшей. По словам женщины, ее дочь шла по одной из улиц Московского микрорайона, когда на нее накинулась собака и укусила за живот. Девочка сразу же помчалась домой. Родители ребенка вызвали медиков, которые доставили потерпевшую в больницу.

Мать девочки опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором призвала городскую администрацию разобраться с проблемой бродячих собак. Однако не все пользователи поддержали убийство бездомных животных – многие сообщили, что для начала нужно создать достаточное количество приютов для зверей, а уже потом заняться их отловом.