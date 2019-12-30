«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели Lada в 2020 году

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» в следующем месяце собирается поднять розничные цены на все модели Lada на 2 процента в среднем.

Эти сведения были получены от работников нескольких дилерских сетей. Однако сам производитель не стал комментировать данную информацию. В ней отмечается, что стоимость «Весты Спорт» повысится на 1,5 процента и достигнет значения в 1 миллион 43 тысячи рублей. Однако больше всех подорожает стандартная версия «Весты» – на 3,8 процента до 630 тысяч рублей.

Дилеры отмечают, что цены возрастут и на семейство Granta – в среднем на 2,5 процента. Самая дешевая модель будет стоить как минимум 456 тысяч рублей. Приобрести внедорожник Lada 4х4 можно будет за 539 тысяч рублей (рост составит 2,9 процента).