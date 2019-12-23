Apple уволит 450 сотрудников Intel в Германии

В СМИ сообщают, что после покупки Apple модемной части бизнеса Intel за 1 миллиард долларов она решила уволить около 450 ее сотрудников, трудившихся в немецком подразделении.

В информационном агентстве Heise отмечают, что только некоторым специалистам «Интела», которые работали в ее офисах, находившихся в Дуйсбурге и Нюремберге, предложили переехать в Мюнхен, где они займутся созданием модемов для «яблочной» компании. В результате более 70 процентам сотрудников закрывшихся филиалов придется искать новую работу.

Однако представители Intel позднее сообщили, что компания обязательно выплатит все своим бывшим работникам солидную компенсацию, а также сделает все возможное, чтобы они смогли как можно скорее найти себе новую работу.