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Анна Семенович рассказала о своей болезни груди

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В рамках недавнего телеэфира Анна Семенович, исполнительница из РФ, призналась, что у нее имеется болезнь груди. Речь идет о патологии под названием г

В рамках недавнего телеэфира Анна Семенович, исполнительница из РФ, призналась, что у нее имеется болезнь груди. Речь идет о патологии под названием гигантомастия.

Согласно словам певицы, это заболевание часто проявляется у женщин с грудью от 6-го размера и выше. Его ставят, когда вес каждой груди превышает два с половиной килограмма. Знаменитость отметила, что данная патология является особенностью организма и передается генетическим путем.

Семенович добавила, что смогла узнать об этом заболевании около 5 лет назад во время прохождения медицинского обследования. После постановки данного диагноза она решила провести операцию по уменьшению своего бюста.

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