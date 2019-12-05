Актер Добронравов рассказал о продолжении «Сватов»

Федор Добронравов, российский киноактер, сыгравший основную роль в телесериале «Сваты», решил поведать зрителям, что их ждет в продолжении этого популярного шоу.

Ранее во многих средствах массовой информации появились сведения о том, что съемки нового сезона были заморожены из-за ухода многих актеров. Сам проект был приостановлен два года назад. Однако актер поспешил успокоить поклонников, заявив, что актерский состав практически не изменится. Не планируется менять и название сериала. Он добавил, что выход следующих серий намечен на 2020 год.

Напоминаем, что первый эпизод «Сватов» вышел около 11 лет назад, а его 6-й сезон был показан в 2013 году. Съемки продолжения застопорились, после того как Добронравову запретили въезжать на Украину из-за посещения им Крымского полуострова. Из-за этого проект перестали транслировать на украинских каналах.