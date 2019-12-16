50-летняя Светлана Бондарчук продемонстрировала фигуру в откровенной фотосессии

Бывшая супруга режиссёра Федора Бондарчука Светлана в преддверии своего дня рождения опубликовала в Instagram фотографию в облегающем боди.

Снимок выполнен в чёрно-белом цвете. Светлана предстала в тёмном боди в туфлях на шпильке, с роскошными украшениями — браслетом и массивными серьгами.

Поклонники отметили, что 50-летняя Светлана выглядит просто сногсшибательно и назвали её нереально красивой, «бомбой» и королевой. В комментариях отметились не только простые пользователи Сети, но и известные личности — Ани Лорак, Алсу, Николай Басков и другие.

Отмечается, что ни одна фотография новой жены Бондарчука, Паулины Андреевой, подобный реакции не вызывала, несмотря на все её усилия.

Впрочем, без недовольных, конечно, не обошлось, и некоторые резко высказались, что Светлане в её возрасте стоит быть поскромнее.