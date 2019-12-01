100-ваттный Xiaomi Mi 10 выйдет раньше Mi Mix 4

Производитель гаджетов Xiaomi из Китая может выпустить 100-ваттную модель Mi 10 намного раньше, чем флагман Mi Mix 4.

Согласно словам известного китайского информатора, в плане сроков релиза этот гаджет опередит не только своего «старшего собрата», но и основного конкурента в лице Samsung Galaxy S11. Сейчас смартфон находится на этапе активной разработки и будет анонсирован в феврале следующего года. Если верить экспертам, то он окажется первым девайсом с чипсетом Snapdragon 865.

Эта модель также оснащена сверхбыстрой 100-ваттной зарядкой, благодаря которой ее аккумуляторную батарею удастся заряжать за очень непродолжительный период времени. Стоимость Mi 10 и его примерная дата выхода неизвестны.