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Жителям Подмосковья электричество бьёт по бюджету

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Согласно информации Мосэнергосбыта, а также исследованиям тарифов по всей стране, в Подмосковье сейчас самое дорогое электричество во всей европейской

Согласно информации Мосэнергосбыта, а также исследованиям тарифов по всей стране, в Подмосковье сейчас самое дорогое электричество во всей европейской части страны.

Так, сейчас стоимость 1 кВт*ч в Московской области составляет 5,56 рублей. Этот показатель входит в пятёрку самых дорогих тарифов.

На первом месте находится Чукотка со стоимостью 8,42 рубля, затем Магаданская область — 7,62 рубля, Камчатка — 6,80 рубля и Якутия — 6,19 рубля.

А вот в Иркутской области электричество обходится в 1,11 рубля, в Хакасии — 2,17 рубля. Эта стоимость ниже, чем тариф в Московской области десятилетней давности.

В Центральном федеральном округе больше всех платят жители Москвы — 5,47 рубля, и Калужской области — 4,82 рубля. А меньше всех — жители Липецкой области, их тариф составляет 3,67 рубля.

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